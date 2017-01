Rob Geus wil dat 'smerigste keuken ooit' deuren sluit

Sinds de start van het programma in 2011 heeft Rob nog nooit zoiets meegemaakt. Volgens de presentator was de keuken zo vies, dat er een potentieel gevaar voor de volksgezondheid was ontstaan. Bijna elke vierkante centimeter was smerig, hompen vlees lagen ongekoeld te bederven en overal waren muizenkeutels, tot in de koelkast aan toe.



,,Ik ben niet bevoegd om keukens te sluiten en dat wil ik ook niet, maar ik heb deze horecaondernemer toch heel dringend geadviseerd de zaak te sluiten totdat alles goed is schoongemaakt", aldus Rob.



Waar het restaurant te vinden is, heeft SBS niet bekendgemaakt. Volgens de zender heeft de restauranthouder Robs advies ter harte genomen.



Uitzending: SBS6, woensdag 1 februari tussen 20.30 en 21.30 uur.