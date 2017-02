Rob Kamphues is 'van alles een beetje'

Vijf jaar geleden stuitte Rob Kamphues (56) op een klein artikeltje in de krant. Er was een Belg geweest die 21 jaar in coma had gelegen en alles had gehoord wat de mensen aan zijn bed hadden gezegd. Later bleek dat het om een hoax ging. Een verpleegster had alles verzonnen. ,,Toch dacht ik: dit is een roman."



Kamphues knipte het artikeltje uit, stopte het weg in een mapje, maar het berichtje bleef door zijn hoofd spoken. Hij kauwde, herkauwde en googlede erop. ,,Het zal je toch gebeuren. In coma, niets kunnen doen en toch bij zijn. Paniek, want ja, ze hebben niet door dat je alles hoort."



Het kleine berichtje is uitgegroeid tot een volwassen verhaal, sterker nog: een heuse roman met de alleszeggende titel Hoor je me. Het gaat over de wetenschapper Albert Vos die wordt getroffen door een herseninfarct en in coma raakt. Aan het bed luchten broer Joost en zijn ex-vrouw Machteld hun hart. ,,Wat zeggen ze? Hoe bang ben je voor de waarheid? Dit boek bevrijdt je van die angst", zegt Kamphues, die al twee boeken schreef. ,,Maar die gingen over mijn eigen leven. Over mijn werk bij de televisie en wat ik privé allemaal heb meegemaakt."