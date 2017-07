Rob Kardashian deelt zonder toestemming naaktfoto's

Chyna reageerde via Snapchat met een beschuldiging: ,,Jij sloeg me in elkaar en probeert nu te doen alsof het nooit gebeurd is. Je mishandelde me, dat zweer ik bij God en mijn kinderen, maar nu moet ik me stil houden omdat jij een Kardashian bent." Waar dochter Dream zich momenteel bevindt, is niet bekend.