Rob Kardashian en Blac Chyna krijgen een meisje

Hoewel Rob eerder zei graag een jongetje te willen om de familienaam te kunnen doorgeven, is hij toch blij met de komst van de kleine meid. ,,Ik ben blij dat de baby gezond is en ben door het dolle heen dat ik een meisje krijg'', vertelde hij.



De aanstaande ouders zeiden onlangs dat ze willen breken met de familietraditie om meisjes een naam met een K te geven. Het is niet duidelijk of ze al een naam voor het meisje hebben bedacht.



Robs moeder Kris Jenner (60) en zijn 35-jarige zus Kim zijn ook dolblij met het babynieuws. Op Twitter laten ze weten niet te kunnen wachten op de kleine.



Zoontje

Rob en Blac begonnen in januari van dit jaar te daten en kondigden slechts drie maanden later hun verloving aan. Chyna's verlovingsring, met een enorme diamant, zou een slordige 295.000 euro hebben gekost.



Blac Chyna deelde eerder het bed met de 26-jarige rapper Tyga, die nu een relatie heeft met Robs halfzusje Kylie Jenner. Blac en Tyga hebben een zoontje van 3 jaar, King Caïro.