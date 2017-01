Robbie Williams ontsmet handen na aanraken fans

Uit de vele reacties op sociale media blijkt dat vrijwel niemand de hygiëne-act van Williams kon waarderen. Maar er zijn ook volgers die menen dat Robbie een flauwe geintje maakte. Na afloop van het opmerkelijke ontsmettingsritueeltje ging de zanger weer lachend door mijn zijn show.



Antibacteriële handzeep en 'hygiënische' producten zoals toetsenborddoekjes moeten uit de schappen geweerd worden, zo benadrukte de Gezondheidsraad in Nederland onlangs. Het effect is onbewezen en kan ons zelfs vatbaarder maken voor ziekten.



De Gezondheidsraad adviseert minister Schippers van Volksgezondheid desinfecterende producten van de markt te weren. Het gaat dan onder meer om schoonmaakmiddelen, antibacteriële handzeep- en gels met chemische middelen, antibacteriële sokken en dekbedovertrekken. Alleen als er thuis een zeer besmettelijke MRSA-bacterie of het Norovirus rondwaart, kan extra ontsmetten raadzaam zijn, maar verder voldoen water en zeep om de hygiëne op peil te houden.