Robbie Williams zegt sorry tegen Jimmy Page

In 2013 kocht Robbie het optrekje naast dat van de Led Zeppelin-gitarist. Vorig jaar werd het hommeles vanwege de verbouwingsplannen die Robbie had. Daarna beschuldigde de zanger Jimmy er herhaaldelijk van dat hij hem bespiedde. Zo zou Jimmy er een dagtaak aan hebben om bewijzen te verzamelen dat de bouwvakkers die Robbie had ingehuurd te veel lawaai maakten. Rond kerst bereikte de ruzie een kookpunt toen de zaak breed werd uitgemeten in de Britse pers, inclusief scheldkanonnades van Robbie.



Maar in mei kreeg Jimmy toch gelijk van de rechter. Robbie moest hem bijna 3.400 euro schadevergoeding betalen vanwege burengerucht. De uitspraak lijkt voor Robbie het sein om de strijdbijl te begraven. Clash Magazine plaatste een verklaring van de zanger waarin hij zijn excuses aanbiedt.



,,Ik wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden aan mijn buurman Jimmy Page", begint Robbie zijn verklaring. Hij zegt te begrijpen dat zijn opmerkingen niet in goede aarde zijn gevallen bij de buurman en zegt dat het nooit de bedoeling is geweest dat de kwestie in de publiciteit zou komen. ,,Dat Jimmy en zijn familie daar last van hebben gehad betreur ik", zegt Robbie. Hij hoopt dat de pers de zaak nu laat rusten.