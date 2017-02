'Roem, het waait zo weg'

Natuurlijk liggen ze er nog, die natte handdoeken. Ger laat ze er geregeld achter op de vloer van de badkamer. Vroeger had Carry Tefsen daar een punt van gemaakt. ,,Nu denk ik: oké, hij komt ze vanzelf wel weer tegen. Dat is het mooie van samen ouder worden: de ergernissen vallen weg", zegt de 78-jarige actrice.



Carry Tefsen was, zegt ze, 'een onrustige meid' met twee huwelijken en een dochter toen ze op de set van De Jantjes Ger Hinrichs ontmoette, zoon van toneelspeelster en regisseuse Beppie Nooij. Inmiddels zijn ze meer dan 45 jaar samen. ,,We hebben strijd geleverd, want hij was totaal anders dan ik en ik zat zelfs nog in een huwelijk, maar we varen nu dezelfde kant op. We waarderen dat we er nog zijn, dat we voor elkaar zorgen en nog steeds niet zijn uitgepraat. Als we op vakantie zijn, gaat het over de zon, het strand, de vissen, over God weet niet wat en gelukkig komt hij uit een theaterfamilie, dus gaat het ook over het vak."



Vrolijke boel

En over Gouwe Ouwe, de komedie die zaterdag in de Leidse Schouwburg in première gaat. Carry Tefsen speelt met Ingeborg Elzevier en Trudy Labij drie totaal verschillende dames op leeftijd die bij een fastfoodrestaurant werken. ,,Trudy speelt een vrouw die mantelzorger is voor haar aftakelende man. Ik heb geen man, die van Ingeborg is net overleden. Zij worstelt met verdriet en vindt afleiding in haar werk. Die problemen van de ouderdom worden benoemd, maar niet te zwaar, hoor. Het is een vrolijke boel."



Carry Tefsen speelt het volkse type. ,,Zoals altijd", verzucht ze glimlachend. ,,Ingeborg zou zo'n ordinaire rol weleens willen spelen, maar dat mag nooit. Zij speelt de keurige dame." Met Gouwe Ouwe voelen de drie dames - Trudy Labij is 73, Ingeborg Elzevier wordt deze maand 81 - zich in hun element.