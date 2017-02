Romy Monteiro bestelt altijd extra grote biefstukken

INTERVIEWWekelijks worden we bedolven onder de nieuwe films, boeken, muziek, dvd's en games. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Deze week doet zangeres Romy Monteiro aanbevelingen. Zij zingt in de musical The Bodyguard in het Beatrix Theater avond aan avond I Will Always Love You en andere hits van Whitney Houston en brengt nu ook het album A Tribute To Whitney uit.

Laatst gelezen boek:

,,Duizend schitterende zonnen van Khaled Hosseini. Een schitterend vervolg op De vliegeraar. Het gaat over twee meisjes in Afghanistan en Irak. Als ik een boek heel goed vind, lees ik het nog een keer."

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing:

,,Een poster van Beyoncé. Ik was ook fan van Whitney, Spice Girls en Britney Spears, maar toen Beyoncé kwam was ik als tiener totaal onder de indruk. Zij was niet alleen een geweldige zangeres met leuke liedjes als Baby Boy, maar ze was ook stoer. Die combinatie vond ik interessant."

Raak altijd ontroerd door:

,,Filmmuziek. Daar kan ik helemaal in opgaan. Ik vind het zo ontzettend knap hoe componisten dat maken. Vaak moeten ze aan de hand van halve stukjes film met hun muziek de sfeer al weergeven."

Geheimtip:

,,Hans Zimmer, hij is zo'n getalenteerde filmcomponist. Wat hij met zijn muziek bij mij voor elkaar krijgt: van kippenvel tot tranen van emotie. Omdat hij op het juiste moment in een film muzikaal aanzet en qua compositie heel origineel. Pearl Harbor, Pirates of the Caribbean, Batman, Gladiator ... allemaal topfilms met zijn soundtrack. Hij komt binnenkort naar Nederland voor een concert. Daar moet ik bij zijn!"

Klassieker:

,,Vroeger was ik net als veel meisjes van mijn leeftijd totaal verliefd op Leonardo DiCaprio. Zijn film Titanic heb ik wel veertig keer gezien. En elke keer is het weer huilen. Ik ben een echte filmhuiler hoor."

Eerste single/album:

,,Jody Bernal met dat liedje Que Sí Que No. Daar werd ik heel vrolijk van!"

Mooiste gebouw:

,,Lastige vraag, maar ik kom dan uit bij het Vaticaan in Rome. Dat vind ik een gebouw met een mooi geheim. Nou ben ik rooms-katholiek, dus dat zal meespelen. Al ga ik weinig naar de kerk hoor. Hooguit een paar keer per jaar, zoals met kerst."



Guilty pleasure:

,,Film kijken vanuit bed en dan zowel zoet als hartig tegelijk snoepen. Dat betekent chips en dropjes. Dat vind mijn vriend maar niks. Hij is echt een health food sporttype en wil al helemaal geen kruimels in bed."

Restaurant:

,,Loetje in Utrecht. En daar bestel ik liefst Biefstuk Bali XL. Dan kijkt het personeel me meestal aan van: weet je het zeker? De XL is iets wat grote mannen bestellen, maar ik krijg 'm helemaal weg hoor."

Met pek en veren het land uit:

,,Mensen die sociale media gebruiken als open riool en daar al hun gal en frustraties uitspuwen. Ik heb er zelf minder last van, maar als ik lees wat sommige collega's aan bagger over zich heen krijgen, zoals Yolanthe laatst over haar zoontje. Wat een nare opmerkingen, niet normaal meer."

Favoriete uitgaansstek in Nederland:

,,Zussen aan de Korte Jansstraat in Utrecht. Heel relaxte tent en daar schenken ze de lekkerste cocktails. Want ik ben verder niet zo'n uitgaanstype. Sta ik om 3.00 uur ergens op een plek waar je door de harde muziek elkaar niet kunt verstaan. Dan denk ik: wat doe ik hier? Je moet schreeuwen om jezelf verstaanbaar te maken en dat is niet goed voor mijn stem."

Graag een standbeeld voor: