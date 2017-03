Romy zweeft op roze wolk en OG3NE in feeststemming

Heleen gaat blond

Nieuw haar voor Heleen van Rooyen op de vroege maandagmorgen! De 51-jarige romanschrijfster heeft de zomer in haar bol en heeft daar vanmorgen een bijpassende coupe bij gekozen. Zo wordt het een stuk minder erg om de normaal zo lastige eerste dag van de week door te komen.

Apenkooien

Wat een feestje is het vandaag voor de kids van Nicolette Kluijver! Samen met haar drie kleine monstertjes is de 32-jarige presentatrice naar speelparadijs Chimpie Champ in Aalsmeer. Springen, vliegen, klimmen, rennen en simpelweg heerlijk genieten: Nicolette zorgt voor meer dan genoeg 'quality time' met haar kroost.

Jippie! Maandag!

Dat het weekend voorbij is en de werkweek vanochtend weer zijn intrede maakte is niet voor iedereen even makkelijk. GTST-acteur Ruud Feltkamp maakt duidelijk dat er inderdaad maar weinig mensen staan te springen op de maandagochtend. Op Instagram deelt de 27-jarige dj en acteur een foto waarop een groot publiek met zijn handen in de lucht staat te juichen.

Hoe oud is vader OG3NE-meiden?

Het is feest in huize Vol. De vader van de drie OG3NE-meiden en tevens schrijver van hét Songfestivalnummer 'Lights and Shadows' viert vandaag zijn verjaardag. ,,Het wordt lastig om een foto van ons te vinden waarop we niks achterlijks doen en het toont aan dat we niets veranderd zijn", schrijft Lisa bij de schattige foto waarop ze haar vader een dikke knuffel geeft. De blondine laat de leeftijd van haar vader in het ongewisse, puur omdat iedereen denkt dat vader Rick minstens vijftien jaar jonger is. Ook Shelley deelt een selfie met haar pa. Een redelijk recent kiekje wel te verstaan, waarop de leeftijd van Rick nét iets minder mysterieus wordt.

Vader-zoondag voor Oscar

Acteur Oscar Aerts (27) geniet vandaag van papadag. Trots houdt hij zijn kleine mannetje Eli in de lucht en geeft hem een dikke pakkerd. Eli lijkt de aandacht van zijn vader fantastisch te vinden en blijkt met zijn vrolijke koppie een natuurtalent waar het gaat om poseren voor de camera.

Staat je goed, Johnny!

Johnny de Mol is in Athene op babybezoek. Afgelopen week deelde de 38-jarige presentator nog een foto op Instagram waarop hij vrolijk lachend te zien is terwijl hij naast een enorme, witte beer in een auto zit. Deze knuffelbeer lijkt nu veilig afgeleverd bij het pasgeboren jongetje. Vanochtend zette Johnny een kiekje online waarop hij de kleine Ceas liefkozend in zijn armen houdt. Toegegeven: het staat hem best goed, zo'n baby.

Catfight!

Dat katten het graag warm hebben en het liefst de hele dag slapen is geen geheim. En dat ze daar alles voor over hebben ook niet meer: de pluizige huisideren van Georgina Verbaan (37) maken er zelfs een heuse catfight van. ,,Ruzie om het kussentje voor de verwarming. Dr. Dikkie is maar gewoon bovenop Sasaman gaan liggen", schrijft de actrice bij de foto die ze met haar volgers deelt op Instagram.

Aanstaande bruid Romy zweeft

Hoewel het voor velen een lastig karwei is om de maandag fris en fruitig te beginnen, is het voor de onlangs verloofde Romy Monteiro vandaag totaal geen probleem. De 24-jarige musicalactrice werd afgelopen vrijdag ten huwelijk gevraagd door haar marinier Django en zei volmondig ja. Dat Romy zich nog altijd op een roze wolk bevindt is duidelijk te zien op de vrolijke selfie die ze op Instagram post. ,,Deze blauwe maandag is niet zo blauw.''

Groot geheim: wie is de mol?