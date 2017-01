Rotjoch: Hiphop kan nog professioneler

videoRotjoch van hiphop-platform 101Barz kreeg donderdag de Pop Media Prijs uitgereikt. Hij was drie jaar geleden ook genomineerd. ,,Om eerlijk te zijn vond ik toen al dat ik had moeten winnen, want ik wist toen al wat ik in motion had gezet", zegt Angelo Diop, zoals Rotjoch echt heet.

Ben je blij met de prijs?

,,Elke vorm van erkenning voor wat ik doe, vind ik mooi. Is deze erkenning belangrijk? Jazeker, ik denk het wel, het voelt toch wel goed. Ik doe het al meer dan tien jaar. Ik heb best wel veel bloed, zweet en tranen geïnvesteerd, dus het is wel leuk als je een schouderklopje is altijd leuk. Ik ben er wel heel nuchter onder. Ik moet hard werk blijven verzetten om succesvol te blijven. Maar I appreciatie it."

Waarom heb je dit jaar gewonnen, denk je?

,,Ik denk dat ik nu heb gewonnen mede dankzij de algehele groei van hip hop dit jaar. Hiphop heeft eindelijk een stempel gezet, en het is niet alleen hiphop hoor. Ik noem het black music van Nederlandse bodem. Ik heb daar een groot aandeel in en daarom heb ik vandaag gewonnen. Want ik zat hier drie jaar geleden ook, om eerlijk te zijn vond ik toen al dat ik had moeten winnen, want ik wist toen al wat ik in motion had gezet. Maar ja, nog steeds met alle respect voor alle andere genomineerden. De groei van hiphop dit jaar is immens, en je kan er niet omheen."

Wat is precies je aandeel geweest?

,,Mijn aandeel in vooral de groei van het hip hop genre is dat ik een hele stabiele factor ben in het geheel. Mensen weten wat ze bij mij kunnen verwachten, ze weten waar ik voor sta, ik heb nooit op een dusdanige manier misbruik gemaakt zoals veel andere media dat doen. Alles dat ik doe staat in teken van de artiest zelf, wij proberen hun de promotie te geven die ze nodig hebben op de manier dat zij het liefst hebben. Ook achter de schermen probeer ik altijd met artiesten conversaties te houden. Ook met labels, managers, etc. Ik probeer ze altijd een stimulans te geven om beter te worden en te groeien en ik denk dat daarom mensen mij waarderen en altijd bij me teug komen. Ik groei, mijn platform groeit, en de artiesten groeien. Het is een win-winsituatie."

Ben je tevreden met hoe het nu gaat?

,,Ik denk dat we nog lang niet zijn waar we moeten zijn. Het kan nog veel groter, en het kan nog veel professioneler. Er zijn heel veel vooroordelen over hiphop artiesten, vooral vroeger. Dat hiphop artiesten te laat komen of dat er extra beveiliging moet worden ingehuurd. Ik kan me niet heugen dat er iets raars is gebeurd tijdens een hiphop event, ik hoor het wel bij andere genres maar niet in hip hop. De buitenwereld die niet in de hiphop zit, moet dat gaan beseffen. Het is een andere tijd en er is een hele groep mensen die van hiphop houdt en ermee opgroeit. Mijn doel is om het nog groter en professioneler te laten zijn en ervoor te zorgen dat mensen met talent de beste muziek kunnen maken."

Hoelang ga je nog door met 101Barz?