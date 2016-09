RTL scoort niet met Gordon en taartenshow

Dat is pakweg twee miljoen kijkers minder dan het aantal mensen dat zondag afstemde op Heel Holland Bakt. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.



Ja Ik Wil Een Taart en presentator John Williams staan hiermee niet eens in de top 15 van best bekeken programma's gisteren.



Gieren met Goor

Ook voor het nieuwe programma van Gordon, Gieren met Goor, liepen de kijkers niet warm. Het programma waarin Gordon met BN'ers naar hun grappigste tv-fragmenten kijkt, trok slechts 724.000 kijkers. Gisteren waren Carlo Boszhard en Irene Moors te gast.



Tegenover Gordon deed RTL5 het erg goed, met de seizoenspremière van Expeditie Robinson. Dat staat met bijna 1,3 miljoen kijkers op de derde plek in de kijkcijfertop.



NPO1, RTL5 en SBS6 trokken om 21.30 uur, toen Ja Ik Wil Een Taart begon, meer kijkers dan RTL4. Jandino Asperaat trok 532.000 kijkers met zijn show vol typetjes, NPO1 scoorde met Ik vertrek (1,6 miljoen kijkers) en op SBS6 stemden 561.000 kijkers af. Op deze zender was de 9/11-film 102 Minutes that changed America te zien.