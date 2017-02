RTL5 zit met Idols grote broer RTL4 op de hielen

video Wegzwijmelen bij 15 jaar huwelijk Wil­lem-Alexan­der en Maxima

9:02 Vijftien jaar geleden is het al weer, dat zowat iedereen in Nederland aan de buis gekluisterd zat voor hét huwelijk. Onze - toen nog kroonprins - stapte op 2 februari 2002 in het huwelijksbootje met Máxima Zorreguieta. Een droomhuwelijk met de nodige zwijmelmomenten. Wie herinnert zich niet de traan, de balkonscène en het jawoord? Wij zetten de hoogtepunten van de huwelijksdag nog een keer op een rijtje.