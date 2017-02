Ruim 2,5 miljoen zien Pleun The Voice winnen

De eerste finales behaalden nog bijna 4 miljoen kijkers, maar de seizoenen daarna haakten steeds meer mensen af. Vorig jaar waren er nog ruim 2,6 miljoen over.



De ruim 2,5 miljoen van gisteren zagen hoe de 18-jarige Plien Bierbooms er met de winst vandoor ging. Zij haalde ten koste van Isabel Provoost de meeste stemmen binnen. De Brabantse Pleun wordt op 25 februari gehuldigd in de tienertent in Nuenen.



Prime time

The Voice was wel opnieuw het best bekeken programma van de avond. Flikken Maastricht en Ik vertrek op NPO 1 waren de meest bekeken alternatieven op prime time. De programma's trokken respectievelijk 2 en 1,6 miljoen kijkers.



De talentenjacht The Band, de eerste grote show op FOX, scoorde recht tegenover The Voice nauwelijks kijkers. De teller stokte al bij een pijnlijke 3000.