Rutte bedankt Verlinde bij afscheid in RTL Boulevard

Verlinde sprak de kijker op het einde van de uitzending nog even toe. ,,Ik heb 15 ongelooflijke jaren gehad bij RTL Boulevard. Ik ben het team dankbaar, ik ben de kijker dankbaar. Dank jullie wel! Ik ben zo blij dat iedereen er is. Heel blij dat ik op deze manier afscheid kan nemen." Om vervolgens onder toeziend oog van alle Boulevard-gezichten met een flinke knuffel met presentator Winston Gerschtanowitz af te sluiten.



Verlinde had geen idee wat hij kon verwachten van de uitzending. Hij startte de uitzending naast Peter van der Vorst, waar hij ook in de eerste aflevering naast zat.



Later in de uitzending ging Van der Vorst naar de RTL-kantine waar alle panelleden van Boulevard verzameld zaten. Daarnaast werd er met diverse filmpjes teruggeblikt op de jaren van Verlinde bij het entertainmentprogramma.



Rutte

Mark Rutte had een videoboodschap voor Mister Entertainment. ,,Ik heb je meteen gebeld toen je weg ging. Het is een beetje Bassie zonder Adriaan. Je hebt het altijd met zoveel energie gedaan, 15 jaar lang. Behalve energie en enthousiasme had je ook een enorme professionaliteit. Je was altijd grondig voorbereid. Namens heel Nederland bedankt voor de afgelopen 15 jaar!"



Naast bedanktfilmpjes maakten Jim Bakkum en Kim-Lian van der Meij ook nog een lied voor Verlinde. 'Ga nou door, wie zegt nu wat het is', zongen de musicalsterren. Ook Jan Smit had een uitgebreid dankwoord en gaf toe dat hij veel aan hem had te danken. Daarnaast sprak Mies Bouwman de theaterproducent toe en complimenteerde hem met zijn tv-carrière.



Beau

Beau van Erven Dorens, die als presentator jarenlang naast Verlinde zat, sprak een booschap in. Winston Gerschtanowitz zat op die plek vandaag. Van Erven Dorens: ,,We zijn drie jaar met elkaar getrouwd geweest. We hebben zoveel gelachen en soms ook gehuild. We hebben veel met elkaar meegemaakt. Ik wens je het beste toe en heel veel succes."



Royaltykenner Mark van der Linden prees Verlinde als collega. ,,Een ontzettend lieve en attente collega. Hij staat altijd voor anderen klaar", aldus Van der Linden. ,,Je inspireert en motiveert", zei Irene van de Laar. ,,Tot op de dag van vandaag ben ik een grote bewonderaar van je", zei Peter R. de Vries in een videoboodschap. ,,Ik ben geïmponeerd door je grote vakmanschap. Jij gaat Boulevard missen, maar Boulevard gaat Albert Verlinde ook missen."



Verlinde blijft musicals produceren voor Stage Entertainment van Joop van den Ende. Gesprekken tussen RTL en Verlinde over een nieuwe vorm van samenwerking zouden in een vergevorderd stadium zijn.