Ruzie Emile en Peter Jan escaleert: aangifte van bedreiging

Volgens Ratelband zou de ruzie buiten op het Leidseplein in Amsterdam zijn geëscaleerd. Daarbij zou Giovanni, de 19-jarige broer van Virginia, hem hebben bedreigd. ,,Ja, buiten ging de ruzie verder. Peter Jan begon te razen. Ineens liep iedereen weg. Alleen de broer van Virginia begon me te bedreigen. Ik ga aangifte tegen hem doen'', aldus de Tsjakka-goeroe tegen Bekendeburen.nl. ,,Hij was samen met zijn vriendje. Giovanni zei tegen me 'je laat mijn zuster met rust, want nog een keer en we breken je beide benen'. Dat kwam op mij zeer bedreigend en intimiderend over."