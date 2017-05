Ryanne van Dorst in Ranking the Stars

Twee shows Marco Borsato in jarig Ziggo Dome

18:57 Marco Borsato staat in juni weer in de Ziggo Dome. De zanger geeft twee concerten naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de Amsterdamse concerthal. Marco treedt op 23 en 24 juni op, precies vijf jaar nadat de Ziggo Dome door hem werd geopend. Daarmee komt zijn totaal aantal optredens in de zaal op twintig.