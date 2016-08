Sandra Masmeijer: Ik voelde me machteloos

Ondanks alle tegenslagen en de hoeveelheid roddels gaat Sandra volhardend door. Frank is sinds enkele maanden weer op vrije voeten en ze hoopt dat de serie 'Frank en vrij' een mooie doorstart is in zijn carriére.



Ook realiseert ze zich dat ze jaren lang in een sprookjeswereld heeft geleefd, want hoewel de vrouw van Frank dolblij is met haar baan, verlangt ze toch naar de tijd dat Frank in alle opzichten voor haar zorgde.



De twee denken dat de rechtszaak tegen Frank in januari gaat starten. ,,Geen flauw idee wat de uitspraak zal zijn. Ik kan me niet voorstellen dat Frank weer voor lange tijd wordt opgesloten. Hij heeft ruim negen maanden gezeten. Dat is toch wel lang genoeg?"