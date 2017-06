Sandra Reemer koos voor uitvaart in symbolische rieten kist

Volgens Omroep Brabant werd Sandra Reemer vervoerd in een witte rouwauto met daarin een rieten kist. Dat laatste zou, al dus één van de aanwezigen, een symbolische verwijzing zijn naar haar Indische roots. Reemer werd op 17 oktober 1950 geboren in Bandung (Indonesië). Acht jaar later vertrok het gezin naar Nederland op een nieuw leven te beginnen in het Brabantse in het Brabantse Sint-Michielsgestel waar Reemer tot haar dood zou blijven wonen.