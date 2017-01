Sandra van Nieuwland verliefd op yogadocent

La La Land evenaart record 14 Oscarnominaties

24 januari De musical La La Land schrijft geschiedenis met 14 nominaties in Hollywood. De bioscoophit is pas de derde film die na Titanic (1997) en All About Eve (1950) dit aantal haalt. Ook Meryl Streep vestigde een record. Zij sleepte haar 20ste Oscarnominatie in de wacht voor haar rol als de vals zingende operazangeres in Florence Foster Jenkins.