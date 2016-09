Sanne met een lach en heel veel tranen

Het is toch enorm stressen om het in een half uur af te hebben?

,,Nee. Je moet snel knopen doorhakken. Dat is spannend, maar werkt voor mij wel lekker. Ik zit eigenlijk al jaren niet meer heel lang aan een nummer te werken. Veel nummers die je van me hoort, heb ik in een uur geschreven. Die rollen er dan zo uit."



Welk verhaal raakte je diep?

Een 89-jarige man in een bejaardentehuis maakte veel indruk. Hij zat daar niet op z'n plekje. Toen ik het lied voor hem speelde, brak hij gewoon. Zo'n oude man die helemaal stuk ging, dat trof me echt. En ik ben bij een anorexiakliniek geweest waar een meisje zo blij was dat ze tegen me zei: vanavond eet ik mijn hele bord leeg. Zo bijzonder, dat ik mensen letterlijk help met mijn muziek."



