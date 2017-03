Scarlett Johansson is weer single en ziet Gordon Ramsay wel zitten

Johansson heeft begin deze maand het initiatief genomen tot een scheiding van Franse journalist Romain Dauriac. De actrice en de journalist waren iets meer dan twee jaar getrouwd. Samen kregen ze een dochtertje, dat inmiddels twee jaar oud is. Daarvoor was ze getrouwd met acteur Ryan Reynolds.



De actrice maakt zich echter geen zorgen dat ze geen geschikte partner meer zal vinden, maar denkt vooral aan haar dochter: "Ik let wel op, ik heb een jonge dochter. Ik stel niet de eerste de beste man aan haar voor", zei Johansson.



Naast topkok Ramsay zei de actrice dat ze topkok en presentator Anthony Bourdain ook wel leuk vindt. Komieken, zoals Stern, slaat de actrice liever over: ,,Veel komieken hebben een donkere kant. Daar heb ik nu geen behoefte aan", legde ze Stern uit. Of Ramsey - een notoire driftkikker - en Bourdain - die in zijn boek Kitchen Confidential uitgebreid schreef over zijn drugsgebruik - dat geval wel slimme keuzes zijn, valt te betwisten.



Ramsey is overigens getrouwd. Bourdain is vorig jaar gescheiden.