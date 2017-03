Schattige dochtertje rapper Eminem is nu een volwassen beauty

Hoofdrolspelers musical Hair in Hiltonbed John Lennon

16:45 De musical Hair komt naar Amsterdam en daarom kropen hoofdrolspelers William Spaaij en Raffaëla Paton vandaag in het kingsizebed van suite 702 in het Hilton Hotel in Amsterdam. In die kamer verbleven 48 jaar geleden Beatles-zanger John Lennon en zijn echtgenote Yoko Ono tijdens hun huwelijksreis. Zij wilden met hun actie wereldvrede promoten en protesteren tegen de oorlog in Vietnam.