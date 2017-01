Schietpartijen in Klem boeien opnieuw 1,4 miljoen kijkers

In Klem was gisteren te zien hoe belastingadviseur Hugo (Atsma) werd beschoten toen hij zijn dochter ophaalde na een speelpartijtje in het huis van de vrijgelaten crimineel Marius (Derwig).



De eerste aflevering van Klem trok een week geleden ook bijna 1,4 miljoen kijkers.



De registratie van het muziekspektakel Vrienden van Amstel Live op RTL4 trok iets meer dan een miljoen kijkers.



Journaals en Jinek

Ook de actualiteitenprogramma's trokken gisteren veel kijkers. Naar een extra NOS Journaal in de avond, over het opstappen van minister Ard van der Steur, keken ruim 1,2 miljoen mensen.



Op de andere journaals werd ook massaal afgestemd, zoals het Half Acht Nieuws bij RTL 4 (ruim 1,1 miljoen). Het debat in de Tweede Kamer, waarin de bewindsman uiteindelijk vertelde te vertrekken, was vanaf 14.00 uur via meerdere livestreams te bekijken. Bij de NPO trok die 311.000 mensen.



Naar Jinek, dat ook de val van de minister behandelde, keken 930.000 mensen. De talkshow van Eva Jinek van woensdag was het gesprek van de dag nadat ze de Rotterdammer Jules Deelder vermanend toesprak.



