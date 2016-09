Schrijver houdt mogelijkheid vervolg hitserie GoT open

,,Ik heb duizenden pagina's liggen over de zogenaamde voorgeschiedenis van Game of Thrones. Dus er is veel materiaal en ik ben nog meer aan het schrijven", zei de auteur van de A Song of Ice and Fire-boeken waarop Game of Thrones is gebaseerd.



Een prequel zit er op korte termijn echter nog niet in. ,,We moeten de serie nog afronden en ik moet nog twee boeken schrijven, dus het is puur speculatie." De HBO-serie heeft de boekenreeks inmiddels ingehaald, dus Martin moet flink aan de bak.



Dat geldt ook voor de producenten. De zevende en achtste reeks van Game of Thrones worden volgens D.B. Weiss 'grootser en beter'. ,,Het wordt ook erger, maar vooral beter."