Serena Williams verlooft zich met Reddit-internetmagnaat

,,Een knie op de grond, vier woorden van zijn kant en een ja-woord van mijn kant”, schreef de huidige nummer twee van de wereld. Zo beroemd als de tennisster is, zo onbekend is haar verloofde. De 33-jarige Ohanian richtte 11 jaar geleden Reddit op waarvan hij nu directeur is. Hij richtte de afgelopen jaren ook verschillende andere websites op. De twee zijn ruim een jaar samen.

Bij het gedicht op Reddit staat een tekeningetje van Snoo, de mascotte van Reddit, die knielt met een ring in zijn hand. Een vrouwelijke mascotte met een tennisrokje lacht hem toe onder de titel ‘Toekomstige mevrouw Knothing’, een verwijzing naar Ohanians gebruikersnaam Knothing. Meneer Knothing zelf reageerde: ‘Je hebt me de gelukkigste man op aarde gemaakt.’

De 35-jarige Williams won in haar carrière 71 WTA-titels, waarvan 22 Grand Slams. Haar laatste overwinning dateert van Wimbledon vorige zomer. Na 186 weken als nummer één van de wereld verloor ze in september na de US Open haar eerste plaats aan de Duitse Angelique Kerber. Ze is de bestverdienende atlete ter wereld. Er is nog geen datum van het huwelijk bekend.