Sesamstraat komt met jubileumfilm

Wat gebeurde er met de rest van de Sound of Music-cast?

9:09 De Amerikaanse actrice Charmian Carr, die de 16-jarige Liesl Von Trapp speelde in de filmmusical The Sound of Music, is gisteren op 73-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Het imago van Liesl kreeg ze nooit van zich afgeschud. Nét zoals de zes andere bengels die Julie Andrews 51 jaar geleden op het witte doek in haar armen sloot. Ze sloegen volledig andere wegen in, van bloemschikken tot geologie.