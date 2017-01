Shirma is boos op Jim en Chantal doet bekentenis

Video The Voice in de lift, Sanne Hans in tranen bij exit Kirsten

11:09 Ruim 2,2 miljoen mensen zagen hoe coach Sanne Hans in tranen afscheid nam van haar pupil Kirsten Berkx in The Voice of Holland. Na een kijkcijferdipje zitten de kijkcijfers van de talentenjacht weer in de lift met ruim 200.000 meer dan vorige week. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.