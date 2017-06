Sieneke wil muziekprogramma presenteren

InterviewIs het dat spelprogramma op RTL of SBS? Of toch die verslavende serie van de NPO? Wekelijks vertelt een bekende Nederlander over zijn/haar ultieme televisieweekend. Deze week: Sieneke.

Jouw weekend begint eigenlijk maandagavond.

,,Ik ben in het weekend meestal weg voor optredens. Dus ik kijk doordeweeks programma’s terug. Maar als ik dan een weekend vrij ben, vind ik het echt lekker om op de bank te zitten en mooie programma’s te kijken.”

Waar kijk je dan naar?

,,Goede Nederlandse series, zoals Celblok H. Ik vind het jammer dat het is afgelopen. Het kwam op maandag en als ik dan een druk weekend had, dan keek ik daar echt naar uit. Nu wacht ik tot Penoza weer gaat beginnen. Ik zit daar echt vanaf seizoen 1 helemaal in. Het was altijd balen als ik weer een week moest wachten. Dat heb ik niet zo snel met series en zeker niet met films. Ik heb nooit echt van films gehouden, want daar heb ik geen geduld voor. Dan ga ik tussendoor een wasje draaien of zo. Mijn man kijkt wel graag films.”

Waar heb je wel geduld voor?

,,Spelletjesprogramma’s als Alles mag op vrijdag of Ik hou van Holland. Daar zitten spelletjes in die je ook met je vrienden of familie thuis kan doen. Dat doen we dus ook. Er zijn helaas te weinig van die echte familieprogramma’s. Spannende documentaires als Beruchte gevangenissen en Ontvoerd van John van den Heuvel blijf ik ook tot het allerlaatste moment kijken. Ik moet gewoon weten hoe het afloopt. Ik ga dan pas iets anders doen tijdens de reclameblokken.”

Volledig scherm © PR

Je kijkt vast ook naar showprogramma’s voor nieuws over je collega’s?

,,Het grappige is dat RTL Boulevard standaard aanstaat bij ons. Meer als achtergrond, want ik ga er niet echt voor zitten. Als ik kijk, is het omdat ik het leuk vindt.”

Quote Ik ben fan van Chantal Janzen. Zij brengt humor in een programma

Wie is je favoriete presentator?



,,We hebben in Nederland veel goede presentatrices en presentatoren. Ik ben fan van Chantal Janzen. Zij brengt humor in een programma. Ook Linda de Mol en Jandino Asporaat vind ik goed. Verder is mijn collega Romy Monteiro een groot talent. Zij is van alle markten thuis.”

Heb je zelf tv-ambities?

,,Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ik heb drie keer de Sterren NL Top 20 (een themazender van NPO, red.) mogen presenteren. Monique Smit stopte ermee en ze vroegen om de week iemand anders voor de presentatie. Ik vond het heel spannend, want het was niet mijn ding. Maar het smaakte uiteindelijk wel naar meer. Hoewel mijn hart bij zingen ligt, zal ik er zeker over nadenken als ik een aanbod krijg. Iets in de richting van Sterren NL, want het gaat over muziek. Er zijn helaas weinig tv-programma’s over Nederlandstalige- en volksmuziek. Daarvoor heb je nu alleen Muziekfeest op het plein en De Beste Zangers.”

Daar is een groot publiek voor?