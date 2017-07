Simon Cowell legt twee ton neer voor operatie Britain's Got Talent-ster

Julia wist bezoekers van het Formby Festival in Liverpool gisteren flink te ontroeren met haar dansgroep MerseyGirls. De meiden leverden een spetterend optreden. De show was ook nog eens extra speciaal voor Julia: ze reist volgende week af naar Amerika om de heftige operatie te ondergaan. Dat betekent dat ze voorlopig uit de roulatie is. Het is van groot belang dat de danseres wordt geholpen aan haar diagnose. Als ze niet onder het mes zou gaan, zou dat kunnen betekenen dat ze nooit meer kan dansen. Er doken al eerder geruchten op dat Cowell de kosten van de operatie zou betalen, maar de twee lieten er geen woord over los. Tot gisteren. Op het festival vertelde Julia: ,,Simon kwam backstage naar ons toe en vertelde dat hij de operatie zou betalen. Ik kon mijn oren niet geloven."

Herstel

Zondag vertrekt Julia naar New York om vervolgens door te reizen naar New Jersey. De operatie die de danseres ondergaat, genaamd vertebral body tethering, is anders dan de gewoonlijke behandelingen. Julia krijgt een koord in haar rug waaraan schroeven worden bevestigd.



Waar het herstel normaal zes maanden duurt, is Julia door middel van deze behandeling binnen zes weken weer op de been.