Sjors, Wiet en Jack komen met Martine Hafkamp terug in GTST

Wiet, een rol van Pip Pellens, verliet GTST bijna een jaar geleden. Ze werd door haar broer Jack van Houten (Mark van Eeuwen) opgehaald. Hij ging met zijn zusje Wiet op zoek naar Hafkamp, de ex van hun vader Frits van Houten. Ook Sjors Langeveld, zus van Wiet en Jack en dochter van Martine, is terug.



Dat Martine Hafkamp, een rol van Inge Ipenburg, na jaren terugkeert in soapdorp Meerdijk was al een tijdje bekend. Ipenburg kroop twee keer eerder in de huid van 'loeder' Martine: tussen 1990 en 1994 en tussen 2003 en 2005.