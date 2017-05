Donderdagmiddag. Ik ben al helemaal in de stemming. Ik zit, op de eerste zonnige donderdagmiddag in weken, in de tuin te luisteren naar Sky. Sky, je kent het misschien, dat is die nonstop muziekzender waar deejays Mattie en Wietze van Qmusic niet heengingen, omdat Mattie toch liever bij Qmusic bleef en Sky echt the limit vond, of omdat Wietze Skyhigh wilde... Hoe het ook zij, ik luister naar Sky.



Sky heeft een Eurovisie pop-upstation. Dat kun je tegenwoordig hebben als zender, een pop-upstation. Pop-up is in. Je hebt pop-upwinkels, pop-uprestaurants, pop-upwc's, pop-upliefdes, pop-upvakanties, Pop-up is iets dat er opeens is en even later niet meer.



Het Eurovisie pop-upstation zendt, alleen via de site van Sky en de app, 'de lekkerste songfestivalhits' uit in de 'songfestival pre party.' Dingedong, Rock-n-Roll Kids, Ein Bischen Frieden, Shine! Shine, ik was het alweer vergeten, maar wat een hysterisch lied was dat zeg. De Toppers zongen het destijds toen het festival in Rusland plaatsvond. Er schijnt, toen Poetin dat hoorde, iets geknapt te zijn in zijn hoofd, met alle gevolgen van dien.