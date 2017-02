Slachtoffer Manon Thomas: Ik leef erg met Patricia mee

Manon Thomas raadt Patricia Paay aan direct aangifte te doen. ,,Het feit dat het filmpje via sociale media op straat is komen te liggen, is een grove inbreuk op haar privacy'', meent Thomas. Ze denkt dat Paay een grote kans maakte op een schadevergoeding. ,,Toen ik in ongeveer hetzelfde schuitje zat was het verspreiden van dergelijke privébeelden nog niet strafbaar. Omdat ik heb met alle middelen die ik toen had heb doorgezet en ben gaan procederen is het dat tegenwoordig wel. Gelukkig maar, want er zijn nu eenmaal dingen die je voor jezelf wil houden.''



,,De eerste keer dat ik in het verleden die beelden van mezelf zag, was het of er een mes in mijn hart werd gestoken'', kan Thomas zich nog goed herinneren. Van Manon Thomas lekten in 2007 erotische foto's en filmpjes uit die ze bewaarde op haar huiscomputer. De boosdoener bleek een buurman die het via een wifi-netwerk was gelukt de beelden te bemachtigen. Hij kreeg een taakstraf en van 180 uur en een boete van 5000 euro. Die straf werd later teruggedraaid, omdat er in de procedure een fout was gemaakt.