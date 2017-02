Slanke Lisa schranst Maestro-burgers en Kristel doet een 'Paaytje'

Xess hoelahoept met Yo's schaduw

Xess Xava, het 1-jarige zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, is onder de indruk van zijn in een strakke outfit hoelahoepende moeder. Het kleintje probeert met de schaduw van de hoepel de bewegingen van Yo, die momenteel in haar villa met zeezicht op Ibiza is, na te doen.

Lisa kan niet zonder Maestro-burgers

Zangeres Lisa Lois viel dankzij een dieet een sporten tientallen kilo's af, maar dat wil niet zeggen dat er geen vette happen meer op haar menu staan. De afgetrainde vocaliste verorberde in anderhalve week tijd al drie Maestro-burger bij McDonald's. En daar schaamt ze zich niet voor. Tijdens het vermalen van de meest recente vleesschijf, inclusief frietjes en fris, klonk overigens één van haar hits door de snacktent: Silhouette.

Dochtertje Jandino onder de kaneel

Amy-Lee (2), het dochtertje van cabaretier en tv-presentator Jandino Asporaat, is vandaag ernstig door haar vader toegesproken. Het meisje had namelijk kaneelpoeder in haar krulletjes gestrooid. Als Jandino haar vraagt waarom in vredesnaam komt hij geen stap verder, zo blijkt uit een vertederend, in de keuken gemaakt Instagramfilmpje. Behalve Amy-Lee hebben de komediant en zijn vrouw nog zoontje Elijah (5).

Bobbi's quality time

Voormalig pornopoes Bobbi Eden en haar echtgenoot Mark zijn vandaag een stukje in de sneeuw gaan wandelen met hun in oktober vorig jaar geboren zoontje Brandon. 'Quality time in the snow', vindt Bobbi die weer aan slag gaat zodra de zwangerschapkilootjes weg zijn getraind.

Keffertje Kyra is jarig

Hoera! Kyra, de chihuahua van Simon en Annemarie Keizer, is vandaag jarig. Het kleine keffertje heeft speciaal voor de feestdag een wit lint om zijn nekje gekregen. De vraag is: kijkt Kyra angstig, benauwd of juist blij. Het Volendamse koppel heeft behalve Kyra ook nog schoothondje Bobbi Eden.

Do met kroost naar buiten

Zangeres Do (Dominique van Hulst) en haar vriend Marcel werden in november mama en papa van Loulou. Het stel, dat ook nog zoontje Jip (3) heeft, ging vandaag voor wat 'familytime' naar het Amsterdamse Vondelpark. En dat betekende vanwege de kou ook een paar dikke wollen mutsen op.

Kristel doet een 'Paaytje'

Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke was vandaag in Brussel waar ze natuurlijk het beroemde beeldje Manneken Pis met een bezoekje vereerde. De reacties van haar Instagramvolgers zijn om te gieren. ,,Verboden terrein voor Patricia Paay'', reageert iemand. Van La Paay lekte eind vorige week een plasseksfilmpje uit op sociale media. Ze deed daar vrijdag aangifte van bij de politie.

Likkende poezen van Fockeline

Actrice Fockeline Ouwerkerk werd vandaag in huiselijke kring geconfronteerd met haar poezen Gijs en Miep die elkaar liefdevol stonden te likken. 'Kleinewasjesgrotewasjes'', pent Fockeline bij een filmpje van het schoonmaakmoment. En: ,,Een smeltsituatie.''

Iris Kroes aan de zwier

Harpmeisje en voormalig The Voice-winnares Iris Kroes kan niet alleen goed overweg met snaren. Ze weet ook wel raad met een achtbaantje in waarschijnlijk een Friese speeltuin. ,,Ik ben een blijf een kind.''

Mini Trijntje in de Ziggo Dome

Trijntje Oosterhuis heeft afgelopend weekeinde haar 1 jaar oude dochtertje Maël meegenomen naar de Ladies of Soul concerten in de Ziggo Dome. Het meisje werd speciaal voor die gelegenheid in een knalrood jurkje gehesen. Maël is het eerste kindje van Trijntje en haar vriend Alvin Lewis die de broer is van superstrot Berget. Uit een eerder huwelijk heeft Trijntje nog twee zoontjes. Alvin heeft ook al een zoontje.

Rik ergert zich

Oud-nieuwslezer Rik van de Westelaken heeft zich vandaag groen en geel geërgerd aan een weerbericht op de Mexicaanse televisie. ,,Als je toch een model het weer laat presenteren, breng haar dan een beetje leuk in beeld. Kapitaalvernietiging. Toch?'', schrijft Rik bij een veelzeggende kiekje. Let vooral op het woord naast het hoofd van de vrouw.

Nicolette heeft buitentrapverwarming