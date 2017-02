Het blijft toch altijd een Jan van Veen-dag, Valentijn. Candlelight, ken je dat nog? Die donkerbruine stem met die snik, die strijkers van Mantovani die Greensleaves spelen? Het wordt nog steeds uitgezonden, op 100% Nl, zondagavond tussen 10 en 12.André van Duin heeft het een keer meesterlijk geparodieerd in de Dik Voormekaarshow. De Groot had goedkope druipkaarsen gekocht bij de HEMA, die kaarsvlekken op de gedichten achterlieten.Ik herinner me ook Zet Een Kaars Voor Je Raam Vannacht van Rob de Nijs. Hij kwam het live zingen in de Dik Voormekaarshow, de hele tent vloog tijdens het nummer in de fik.



Dat is Valentijn. Slecht gerijmel, soft gezwijmel. Nee, dan Stenders, ik denk eigenlijk wel de beste deejay van Radio 2. Hij maakt altijd radio uit de losse pols. Hij heeft al honderden, duizenden uren radio gemaakt, dat hoor je. Het zit in zijn vingertoppen. Pats, hoe nauwkeurig hij timet, de muziek start, of stopt, als hij het zat is. Hij speelt altijd, dat is precies wat een deejay moet doen.Ik hoor in Stenders nog steeds de lol van het radio maken dat hij in de jaren 80 deed op illegale zenders. Nu is hij legaal, het Agentschap Telecom zal hem niet uit de lucht halen, maar ik hoor nog de piraat. Hij is dwarsig en vrolijk tegelijk. De Platenbonanza, elke dag tussen 2 en 4 op Radio 2 is op zijn lijf geschreven. Hij is namelijk niet echt van de gewone, dagelijkse muziek. Die draait hij wel, want dat moet nou eenmaal, maar dan geeft hij er soms wel en lekkere harde mening over.



Luisteraars mogen in de Platenbonanza verzoekjes indienen, maar het liefst platen die ze al jaren niet meer gehoord hebben en dan ook nog het liefst met goede verhalen. Gisteren belde Nicole. Haar vriend had ter ere van Valentijn met een gasbrander een hart in een paneel gebrand. Zo! Over romantiek gesproken. Ze vroeg Air voor hem aan, met All I Need, een prachtig nummer.



Zo gaat het de hele Bonanza door. Zelfs klotenplaten kan ik verdragen, dankzij Stenders en sidekick caroline. Of nee, ze is geen sidekick, ze is er gewoon, als zichzelf.



