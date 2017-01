Smaakpolitie: Helft broodjes kebab is bedorven

De redactie van het programma kocht bij verschillende kebabzaken broodjes en liet ze onderzoeken in een laboratorium. De broodjes bleken zoveel bacteriën te bevatten, dat ze bedorven genoemd mogen worden. Ook troffen de onderzoekers de e-coli bacterie aan, beter bekend als de poepbacterie.



Twee broodjes waren echt abominabel slecht. Een broodje kebab mag maximaal 1 miljoen bacteriën per honderd gram bevatten. ,,Wij kochten een broodje met 24 miljoen bacteriën, dat is dus 24 keer viezer dan wettelijk maximaal is toegestaan.”



Presentator Rob Geus confronteert de verkopers in de uitzending van morgenavond met de uitkomsten van de testen. Het is de tweede aflevering van het nieuwe seizoen. Vorige week zagen 507.000 mensen hoe Geus een gang vol hondendrollen aantrof in een Rotterdams studentenhuis.