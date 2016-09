Sofia Vergara weer best betaalde tv-actrice

Met haar rol als Penny in The Big Bang Theory strijkt Kaley Cuoco een miljoen dollar per aflevering op. Vorig jaar waren Sofia Vergara en Kaley Cuoco ook de best betaalde televisie-actrices met elk een inkomen van 28,5 miljoen dollar. Dat Sofia nu veel meer verdient dan Kaley heeft ze te danken aan een aantal lucratieve deals met merken als Head and Shoulders waar ze haar naam aan heeft verbonden.



Op de derde plaats staat Mindy Kaling met een jaarinkomen van 15 miljoen dollar. Zij is de hoogste stijger in de jaarlijkse ranglijst van Forbes. Nieuw in de lijst is Priyanka Chopra, de hoofdrolspeelster van de FOX-serie Quantico verdiende 11 miljoen dollar en staat daarmee op de achtste plaats.



De vijftien best betaalde tv-actrices verdienden gezamenlijk 208,5 miljoen dollar tussen juni 2015 en juni 2016. Vorig jaar was dat nog 165 miljoen.