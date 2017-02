Sonja Barend zocht altijd naar antwoorden

Je ziet mij nooit meer terug, zei Sonja Barends vader - David - toen hij al in 1942 door twee keurig geklede Nederlanders uit zijn Amsterdamse huis werd opgehaald om even mee te gaan. Vlak voor hij zijn jas aantrok, wist hij nog zijn portefeuille met wat kleingeld in een lampenkap te verstoppen. Geld dat Sonja en haar moeder goed konden gebruiken. Daarna verdween hij. Voorgoed.



Deze zes woorden, droog en kalm uitgesproken, stormen tot op de dag van vandaag door het hoofd van de vrouw die vier decennia lang reuring veroorzaakte in het Nederlandse tv-landschap met haar spraakmakende shows. Ze fileerde daarin ministers en vakbondsleiders, maakte zware onderwerpen als euthanasie en abortus bespreekbaar, keek in de ziel van gewone landgenoten en ontving sterren als Charles Aznavour, Bette Midler en Fats Domino.



Vreugdeloze jeugd

Maar het lukte tot haar eigen verdriet en frustratie nooit het lot en de gedachtengang van haar eigen familieleden te ontraadselen, blijkt uit Barends memoires die ook verhalen over een vreugdeloze jeugd met haar ruziënde moeder en afwezige stiefvader en over haar grote liefde, architect Abel Cahen.



Hem ontmoette ze 36 jaar terug met een glas wijn bij een haardvuur. Het begin van een turbulente maar gelukkige tijd samen met zijn drie dochters: 'gewoon erbij gekregen, terwijl ik nooit bedeeld was met het moederinstinct'. Met hen deelt ze nog steeds alles, ook heftige en angstige periodes: tot drie keer toe wordt bij haar kanker geconstateerd, in haar been, borst en onlangs in haar longen.



Ze is genezen, maar vooral door die laatste episode en bijbehorende chemokuren vreest ze aftakeling en ouder worden en voert ze met haar echtgenoot gesprekken over het einde: 'een pijnloze dood is het mooiste geschenk dat je elkaar kunt geven'.



Rebelse meid

Ondanks die levensbedreigende ervaringen blijven op 76-jarige leeftijd nog steeds die vragen spoken. Waarom kwamen ze voor haar vader, lang voor de grote jodenrazzia's? Waarom ging hij zonder slag of stoot mee en wat gebeurde er daarna met hem? Hoe wist hij dat hij nooit meer terug zou komen? Wie waren die nette mannen aan de deur? Waarom zei haar moeder gehoorzaam dat haar man thuis was nadat er werd aangebeld? Omdat ze inmiddels al stiekem van hem wilde scheiden? En: zou zij Sonja - al vroeg in haar leven bestempeld tot rebelse meid - net zo braaf hebben gereageerd?



Lees verder onder de foto