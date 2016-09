Sophie Hilbrand: Veertigers met sixpackje zijn best sneu

Tegen het einde van de vorige reeks In de Kreukels kreeg Sophie Hilbrand (40) steeds vaker de vraag: En hoe zit het met de mannen? ,,Dat kónden we niet laten liggen", zegt de BNN-presentatrice. Dus maakte ze een nieuwe serie over kaalheid, botox en penisverdikkingen. ,,Als je kijkt naar de mannen die in abri's hangen en met afgetrainde bovenlichamen op covers van bladen staan... De focus op cosme­tische ingrepen is overgeslagen op mannen. We spraken artsen die vertelden dat mannen hun vrouw naar de botoxkliniek zagen gaan en dachten: waarom zou ik hier thuis blijven zitten met die frons? Ze gingen mee of raakten geïnspireerd door hun vrouw. De ijdele man rukt op."



Hoe komt dat?

,,Ik heb het daar ook met vrienden over gehad en die zeiden: 'Twintig jaar geleden gingen we naar het café, nu naar de sportschool.' We leven in een beeldcultuur. Kijk naar Facebook, Instagram, waar mensen foto's van zichzelf de wereld in slingeren. We willen er perfect uitzien, spie­gelen ons aan de beelden die voorbijkomen. Maar hoogleraren in de psychologie stellen dat we onszelf minder mooi vinden."



Dat zou je niet zeggen met al die selfies.

,,Ja, heel gek. We leven gezonder, onze tanden staan recht, rollen fit door de wereld. Dan zou je zeggen dat we er dus mooier op zijn geworden. Maar we zijn juist minder tevreden. Die beeldcultuur zorgt voor een enorme druk."



Maar een penisverdikking...

,,Tja, dat orgaan ligt toch het gevoeligst. We hebben onderzoek gedaan naar de etnische achtergronden en Gordon komt uitgebreid aan het woord. Die heeft zo veel mannen gehad, hij is toch een specialist. Hij komt met een ode aan de penis."



Zijn er nog wel taboes?

,,Jazeker. Kaalheid bijvoorbeeld. Een dokter zei: 'Ik zou willen dat er een speciaal meldpunt was voor deze problemen.' Hij ziet mensen voorbijkomen die suïcidaal zijn. Er is zo veel schaamte en ellende. We hebben een jongen in ons programma die heeft besloten om honderdduizend zwarte stipjes op zijn hoofd te laten tatoeëren alsof het stoppels zijn."



En hoe kreeg je Ronald de Boer zo gek om in de botox-stoel te gaan zitten?

,,Geweldige man, zo openhartig. Hij is getrouwd in zo'n botox-familie, maar dit kon je je een paar jaar geleden toch niet voorstellen? Hij is de schaamte voorbij, laat zo voor de camera in zijn hoofd prikken. En nu heeft zijn broer ook een haartransplantatie laten doen. Frank zat laatst gewoon op televisie als analist, halverwege dat proces. Nou, als je écht ijdel bent, ga je niet in zo'n uitzending zitten. Grappig hoe relaxed zij ermee omgaan."



En ben je zelf al in de verleiding gekomen?

,,Als ik de montages terugzie, denk ik weleens: hier zit wel héél veel vouw in. Maar ik zie dat toch als prettiger weg richting de ouderdom. Ik heb er niet zo veel moeite mee. Je moet er niet zo extreem over doen. Zoals mannen die na hun veertigste nog steeds krampachtig een sixpackje willen laten zien. Dat heeft toch iets sneus."



