Sorry Paul, 't is weer niet goed

Dat viel nog niet mee, de hele week Lekker Laat!. Want lekker laat is het, dat nieuwe programma van Paul de Leeuw. Nu had ik er natuurlijk voor kunnen kiezen de uitzending op een mij handiger tijdstip terug te kijken, maar dat vond ik flauw. Gezien de lange tenen van mijn collega-columnist wilde ik het programma zo zuiver mogelijk beoordelen: zit ik hier op dit tijdstip op te wachten? Is het de moeite waard om nog drie kwartier voor op te blijven?



En dan is het antwoord - sorry Paul - toch nee. Er valt geen lijn in de onderwerpen en gesprekken te ontdekken, er zitten gasten van wie totaal onduidelijk is wáárom ze er zitten, het gaat van de hak op de tak op een ergerniswekkende manier en dat fietstochtje aan het begin van elke uitzending heeft geen enkele functie. Onmiddellijk schrappen, voordat hij hard onderuit gaat op die elektrische fiets. Eén vrije val per week, die van de kijkcijfers, lijkt me genoeg.



Ook lozen: de doorbitch, de persoon die voorbijgangers moet binnenhalen met een goed verhaal. Dat is de dood in de pot. Want toen Paul dinsdagavond nét een interessante vraag had gesteld aan zanger Dré Hazes over zijn familie en het gesprek dus spannend werd, kwam er een oudere dame binnenstiefelen die over haar staar begon. Weg moment.



Er moet op zijn minst één vast item of spannende rubriek in zo'n late show zitten die prikkelt. Die mij als kijker verleidt om tóch nog even te blijven zitten, omdat ik niet kan slapen als ik niet weet wat er vandaag gebeurt. Dit heb ik nog niet kunnen ontdekken. Het is in elk geval niet mikadoën met Loes Luca en Marieke de Vries, of kickboksen met Ajouad El Miloudi waarbij er wordt geklooid met nepbloed. Kom op, ik ben geen kleuter.



Ooit was de naam Paul de Leeuw al genoeg om de tv aan te zetten. Format maakte niet uit, hij was zelf spraakmakend en bijzonder genoeg. Die tijd is voorbij. De enige reden dat hij dit programma heeft gekregen, is omdat de directeur televisie van de NPO een trouw fan met oogkleppen is.



Maar wat ik Paul juist zo gun is een groep kritische getrouwen, die hem gaan helpen nadenken over inhoud en welke kant hij op moet. Daar heeft hij harder behoefte aan dan aan notoire jaknikkers of een elektrische fiets.



