‘Spelen op routine? Ik weet niet hoe dat moet’

Youp daalt rond half acht af naar zijn kleedkamer. ‘Niet storen’, staat er op zijn deur, maar omdat die op een kier staat, wippen we even langs. ,,Ja, ik heb wel een paar rituelen. Zo verkleed ik me het liefst een paar minuten voor het begin van de voorstelling. En ik lees nog even een krantje. Dan wil ik echt een halfuur voor mezelf hebben.”



Zenuwen kent hij niet, wel een gezonde spanning en bovenal ‘dat gevoel van ik mag weer…’ Youp: ,,Voor de mensen in de zaal is het elke avond een première. Ik durf te beweren dat ik nooit op routine speel. Ik weet niet eens hoe ik dat zou moeten doen.”



,,Overal in het land is mijn publiek mij lief. Ik ging ooit naar een collega - zoals je weet noem ik nooit namen - en die klaagde na afloop dat de zaal zo stug was. Onzin. Het ligt altijd aan jezelf, nooit aan de bezoekers. Maak gewoon betere grappen, zou ik zeggen.”



Ook in Hoorn, voor de tweede avond bezet tot de laatste stoel, walst hij de zaal plat. Niks voormalig hartpatiënt, maar het ouderwetse opgewonden standje dat er na afloop inderdaad even van moet bijkomen. Youp oogt moe. In zijn kleedkamer eet hij stilletjes een banaan. Als we op huis aangaan, morrelt hij afwezig op de parkeerplaats aan het portier van de verkeerde auto. Hij snakt naar de zomerstop, die na zijn laatste voorstelling vanavond in Carré aanbreekt. Hij heeft er dan 150 shows opzitten van een uiterst bewogen tournee. Na de vakantie wacht hem een nieuwe, stevige klus: zijn zevende Oudejaarsconference, waarmee hij 2017 uitluidt.



,,Ik ben al voorzichtig bezig met de Oudejaars. Noteer hier en daar wat dingetjes. Ja, die Trump is natuurlijk een dankbare.”



In een vloek en een zucht gaat na de zomer zijn try-outfase in. Dan trekt Youp door het land om zijn eerste grappen te toetsen aan het publiek - als altijd ook in de kleinste theaters.



,,Als de Stones op 30 september in de Arena in Amsterdam optreden, speel ik om de hoek in Oostzaan. Dat fans van de Stones weten waarom ze in de file staan!”



De registratie van Licht ligt vanaf vandaag in de winkels.