Spijzen voor de rijken

Neem het doek Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen van Clara Peeters, vijf jaar geleden door het Mauritshuis verworven en thans een van de pronkstukken van de expositie. Daar ligt een brokkelige boerenkaas die je welhaast geurend tegemoetkomt. Het broodje knispert van versheid; de boterkrullen lijken zojuist geschraapt. De twee krakelingen ogen nog warm van de oven. De gedroogde vijgen, amandelen en rozijnen zijn voor het grijpen.



In die zin is de titel Slow Food, hoewel een onbekend begrip in de zeventiende eeuw, raak gekozen. ,,Slowfood zet zich af tegen fastfood: de industriële productie en snelle consumptie van voedsel", zegt Buvelot. ,,Wij tonen in het Mauritshuis de ambachtelijke keuken. Traditioneel en lokaal. Eten om in alle rust van te genieten."



Zeker, Joachim Beuckelaer (Antwerpen, 1534) schilderde met zijn Keukenscène met Christus en de Emmaüsgangers al een bont spektakelstuk bomvol augurken, patrijzen, druiven, wortelen, knoestige Hollandse kolen en appelen om enkele ingrediënten te noemen. Maar zijn werk bevat toch een religieus thema, zoals gebruikelijk in die tijd. Rechtsboven op het grote doek zien we namelijk Jezus en de bezoekers van het paasfeest in Emmaüs.



De Vlaamse Clara Peeters geldt als een pionier op het terrein van maaltijdstillevens. ,,Van haar tonen we zes werken. Zij richtte zich hoofdzakelijk op het schilderen van voedsel en maakte daarmee school. Het genre werd opgemerkt in Holland, in het bijzonder in Haarlem, waar schilders als Pieter Claesz en Willem Heda ook maaltijdstillevens in haar geest gingen maken."