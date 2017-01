Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wint De Slimste Mens

In de finale moest Dijkhoff het opnemen tegen Stefano Keizer en Hiske Versprille. Keizer viel af en daarom mochten Versprille en Dijkhoff het in de finale tegen elkaar opnemen. Daarin was de politicus veel te sterk voor zijn tegenstander en werd hij gekroond tot De Slimste Mens.



Behalve dat Dijkhoff liet zien over veel algemene kennis te beschikken, maakte Nederland ook kennis met de humor van de VVD-politicus. Met enige regelmaat was hij jurylid Maarten van Rossem te snel af met een kwinkslag. Wanneer presentator Philip Freriks hem in een eerdere aflevering vraagt of hij weleens een triathlon heeft voltooid, antwoordt hij spottend: 'Nee, maar ik heb wel eens met de fiets aan de hand en een lekke band in de stromende regen gelopen.'



Dijkhoff ontving de prijs uit handen van de winnaar van het vorige seizoen, George van Houts.