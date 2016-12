Stacey Seedorf: In de cel voelde ik me vrijer dan ooit

Meest vrije periode

En nu komt het deel van dit verhaal dat nog wonderlijker is dan al het voorgaande: Stacey Seedorf, de gevallen ster die in de cel belandt, ervaart de drie jaar in de gevangenis als de meest vrije periode uit zijn leven. Niet meteen: eerst is er woede, en spijt, en zelfhaat. Maar na een paar maanden voelt hij zich naar eigen zeggen vrijer dan ooit. ,,Ik besefte: dit is de rust waar ik m'n hele leven naar op zoek was. Ik ontdekte dat ik al jaren niet meer mezelf was, maar Stay-C. Ik was de persoon die mensen wilden dat ik was: succes, status, dure cadeaus. Maar ooit was ik Stacey, een jongen die gelukkig was zonder al die spullen. En die persoon moest ik weer worden.''



In de cel stort hij zich op boeken over psychologie, neurolinguïstisch programmeren. ,,Ik merkte dat het leven steeds makkelijker werd, omdat ik niet meer de persoon hoefde te zijn waar iedereen zo tegen op keek. Ik was alles kwijt - en dat was precies wat ik nodig had. Het was een geweldige ervaring.''



Met één reusachtige keerzijde, dat wel. Want zijn vriendin en twee zoons ziet hij jarenlang maar één uur per week. Het kost hem zijn relatie. ,,Ik heb dingen gemist, natuurlijk. Het was een eenmansactie met grote gevolgen. Ik heb me verontschuldigd..." Zijn ogen lopen vol. Seedorf zwijgt een volle minuut. Dan: ,,In de cel zag ik het pas. De grootste rijkdom had ik al. Al jaren.''