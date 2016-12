Star Wars-actrice Carrie Fisher stabiel na hartaanval

,,Als er iets verandert, zullen we dat laten weten'', twittert haar moeder. ,,Voor haar fans en vrienden. Ik bedank jullie voor jullie gebeden en goede wensen.''



Fisher, vooral bekend van haar rol als Princess Leia in vier Star Wars-films, kreeg de hartaanval toen ze per vliegtuig onderweg was naar Los Angeles. Een kwartier voor de landing werd ze onwel.



Ze ligt momenteel in een ziekenhuis in Los Angeles. Volgens buitenlandse media gaan haar hond Gary en dochter Billie Lourd geen minuut van haar zijde.