Stemwijzer

'Kunnen we het alsjeblieft even over het weer hebben? Of klagen over een verkeerde kleur nagellak?' roept iemand vanaf de achterbank. Nog nooit in mijn leven heb ik zo veel over politiek gepraat als de afgelopen weken.



Zoals columniste Maureen Dowd al schreef in The New York Times, zijn er heel wat lichtpuntjes sinds Donald Trump aan de macht kwam: '... hij heeft nieuw leven geblazen in feminisme, liberalisme, studentenactivisme, kranten, demonstranten, Twitter, Hannah Arendt, Stephen Colbert, Nordstrom, de scheiding der machten, de scheiding tussen kerk en staat, atleten die politieke standpunten innemen...' The Huffington Post schrijft dat Trump in staat is om vrouwen te mobiliseren in een mate die Hillary Clinton nooit kon evenaren.



Niet alleen Trump tovert mijn meest hedonistische, onverschillige vrienden om tot geëngageerde kritische burgers, ook de verkiezingen in eigen land houden de gemoederen bezig. Mijn collega's vullen ijverig stemwijzers in. In de kroeg heb ik discussies met vrienden die zo hoog oplaaien dat er bijna fysiek geweld aan te pas komt.



Mij wordt standaard verweten dat ik een uithangbord ben van de linkse elite, een term die me tot aperte waanzin drijft, want wat betekent dat, wie zijn dat precies en wat zou die linkse elite dan willen of vertegenwoordigen? Andersom beticht ik mensen van rechtlijnigheid, gebrek aan nuance, seksisme en hang naar populisme. In de sportschool zie ik spierbundels kranten lezen en modellen elkaar ervan overtuigen dat het belangrijk is om te gaan stemmen.