Margot de Boer is 85, waarschijnlijk de oudste presentatrice van de Nederlandse radio. Ze heeft een prachtige stem. Vroeger, vertelt ze, was ze een sopraan, maar zestig jaar nicotine heeft haar stem tot een bas gemaakt. Ze kreeg er ooit een compliment over van een Amerikaanse. ,,O my God, you've got such a lovely European voice.''



Margot is tevreden met haar stem, dat hoor je, ze woont in haar stem. ,,Maar wat'', bast ze, ,,als je je stem nog niet gevonden hebt?'' Dat is de centrale vraag in de eerste aflevering van Het Leven, Een Gebruiksaanwijzing, een serie korte radioprogramma's van de VPRO, die wordt uitgezonden in Radio Doc en bovendien wordt gepodcast. Radio Doc, vroeger Holland Doc, is televisie voor het oor. Elke week hoor je op zondagavond op Radio 1 beeldende documentaires, gemaakt door mensen die geluid omzetten in beeld op de radio.



Ik zie Nathalie. Ze is 27 jaar oud en zit in een rolstoel voor een computerscherm. Ze kan niet praten, een computerstem voert voor haar het woord. Die stem is te koel, vindt ze. Te kil, te zakelijk, hij klopt niet met haar persoonlijkheid. Ze plaatst een oproep op YouTube. Stemdonor gezocht! Leuke jonge vrouwen, zoals Nathalie zelf, moeten een stuk tekst voorlezen. Daaruit kan een computer Nathalies nieuwe stem componeren. Ik zie Bart, een Limburger, die al zijn hele leven als een bezetene bezig is om van zijn Limburgse stem af te komen, die hem een minderwaardigheidscomplex heeft bezorgd. Hij ging zelfs zo ver dat hij graag bij het kakkineuze Gooise Kinderen Voor Kinderen wilde horen, u weet wel, van ik heb zo waa waa waa waanzinnig gedroomd. ,,Als je geen goeje stem hebt'', zegt Bart in inmiddels keurig Haarlems Nederlands, ,,word je niet serieus genomen. Als je stottert, kun je nooit iemand uitschelden.''



Ik zie deelnemers van de stembevrijdingscursus van stemcoach Hendrik Jan, die mensen helpt hun eigen stem te vinden. 'Koude douche! Oeoeoe, aaaaahhh.' ,,Je stem'', zegt Hendrik Jan, ,,is het instrument dat het aller allerdichtstbij is.'' Zo is het, je stem maakt je tot wie je bent. Het Leven, Een Gebruiksaanwijzing is radio waarvoor het medium is uitgevonden.



Reageren? vincent@ad.nl