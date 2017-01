Stephanie Tency naakt op cover Veronica Magazine

Inmiddels heeft de beeldschone Tency al 73 afleveringen de letters omgedraaid als sidekick van André Hazes. ,,Als mensen me zien, denken ze vaak dat ik een poppetje ben dat alleen maar met haar uiterlijk bezig is'', vertelt de blondine poserend met de armen voor haar borsten. ,,Maar ik ben juist jongensachtig en level beter met mannen dan met vrouwen. Ik vind vrouwen soms vervelende wezens. Ze kunnen zo zeuren.''



Ook van sterallures moet de voormalig Miss Nederland niets hebben. De werkrelatie tussen haar en André is hecht. ,,We komen allebei uit Amsterdam, zijn ad rem en niet bang om onszelf of elkaar voor lul te zetten. De gesprekjes tussen ons ontstaan out of the blue, dus het is voor mij steeds een verrassing waar André over begint. Er gebeurt altijd wel iets grappigs: we verstaan elkaar niet, we praten langs elkaar heen of we discussiëren over m’n relatie: André vindt het niet leuk dat ik een vriend heb en noemt hem daarom steevast m’n ‘date’, haha.”