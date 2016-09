STER zonder vreemdgaan

De publieke omroep klinkt de laatste tijd overdag een stuk minder opwindend. Ik hoor nooit meer: 'Ben jij gelukkig getrouwd? Ik wel. www.secondlove.nl'



Ik was er zo aan gehecht geraakt. Er ging een tinteling door mijn hele lichaam als ik het de mevrouw die het insprak hoorde zeggen. Ze klonk als Halina Reijn. Ze sprak heel zacht en zwoel, vlak bij de microfoon. Het wakkerde de ondernemersgeest in mij aan. Ik zag dan een vreemdgaand stelletje voor me, dat na de daad een beetje verveeld naar Gijs 2.0 of EO Open Huis aan het luisteren was. Deze doelgroep, dacht ik, heeft een enorme potentie. Ik spring in dat gat in de markt! 'Ga jij niet meer zo heel gelukkig vreemd? www.thirdlove.nl'



Mijn verdienmodel is van de baan, het mag niet meer. Althans, niet overdag. De STER, die de publieke omroep laat klinken als de commerciëlen, zendt de aanmoedigingsspotjes om vreemd te gaan niet meer uit vóór 21.00 uur 's avonds. Dit in verband met klachten van SGP-zijde. Althans, dat is het officiële argument.



Die spotjes leiden de mensen maar in verzoeking, met al het gedonder van dien, hel, verdoemenis, u kent het wel. 's Avonds na negenen mag het nog wel, omdat het christelijke volksdeel dan al op één oor ligt of zich geheel en al wijdt aan de Bijbelstudie. Dan schakel je uiteraard al het wereldse vermaak uit.



Ik zal de echte reden van de overdagse ban op www.secondlove.nl onthullen. In de afgelopen Sportzomer gebeurde er namelijk iets verschrikkelijks, telkens als er zo'n huwelijkstookspot werd uitgezonden. Het aantal luisteraars daalde met meer dan 60%. En dat gebeurde niet alleen op Radio 1.



Alle publieke zenders hadden last van deze 'ontrouwdip'. Men hoeft geen psycholoog te zijn om dit te verklaren. Al die mensen die de mevrouw met de Halina Reijnstem hoorden, sprongen op van hun stoel en dachten: Ik ga hier een beetje naar die suffige radio zitten luisteren, ik heb wel wat beters te doen!



Ik betreur het STER-besluit ten zeerste. Ik hoor nu alleen nog reclames als: 'Het is vandaag een mooie dag om na te denken over je dood.' Hè gezellig. Ik heb toch liever de daad.



