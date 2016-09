Sterren roepen Amerikanen op te stemmen tegen Trump

Onder anderen Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle en Julianne Moore zijn in de video-oproep, genaamd Save The Day, te zien. Ruffalo doet zelfs een belofte, al is het tegen zijn zin: ,,Als je stemt doet Mark Ruffalo een... naaktscène in zijn volgende film..?'', leest hij 'geschokt' voor.



In Amerika moet je je registreren om te mogen stemmen, maar nog altijd hebben veel Amerikanen dit niet gedaan omdat je dan ook kunt worden opgeroepen voor de zogenaamde 'jury duty', oftewel juryrechtspraak. Dat houdt in dat mensen tijdens een rechtszaak plaatsnemen in de jury. Omdat je hier slechts een kleine vergoeding voor krijgt, maar het wel een vrije dag kost, blijkt dit voor velen nogal een struikelblok.



Nachtmerrie

Maar, vinden de Amerikaanse sterren zoals Julianne Moore in het filmpje: ,,Het is zo belangrijk om je te laten registreren. Zo kunnen we deze nachtmerrie stoppen voordat hij begint.''



De Save The Day-campagne is in het leven geroepen door regisseur/ scenarioschrijver Joss Whedon. Hij vertelt aan BuzzFeed dat hij niet veel moeite hoefde te doen om de sterren te strikken. ,,Er is bijna niemand aan wie ik het niet heb gevraagd. Mijn invalshoek was simpel: we gaan een campagne maken om mensen op te roepen te stemmen, om zo een oranje Muppet-Hitler tegen te houden.''