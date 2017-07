Stevie Wonder (67) trouwt in geheim met Tomeeka (42)

Madame Tussauds wijt bleke Beyoncé aan flits

7:47 Het wassenbeeldenmuseum Madame Tussauds heeft gereageerd op de ophef die is ontstaan rond het nieuwe beeld van Beyoncé. Fans reageerden geschokt nadat een foto van de replica van de zangeres, zoals die op dit moment in New York te zien is, het internet over ging. De huidskleur van het beeld zou veel witter zijn dan de kleur van de huid van de zangeres. Bovendien lijkt haar gezicht voor geen meter.